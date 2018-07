Bahia vence o Goiás em casa e entra no G4 da Série B

O Bahia conseguiu retornar ao G4, a zona de acesso do Campeonato Brasileiro da série B. Neste sábado, o time baiano derrotou o Goiás, por 4 a 2, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 26ª rodada e assumiu o quarto lugar, a posição mais disputada da competição neste momento. A equipe não frequentava a elite da segunda divisão nacional desde a nona rodada e chegou até a ocupar a modesta 11.ª posição.

A vitória do Bahia embolou ainda mais a classificação. Ele chegou aos 39 pontos e se igualou a outros quatro times - CRB, Londrina, Ceará e Avaí. Os comandados do técnico Guto Ferreira levam vantagem no saldo de gols sobre o CRB: 13 a 3. O Goiás, por outro lado, segue na parte inferior da tabela, com 31 pontos, perto da zona de descenso.

Apoiado por mais de 20 mil torcedores, o Bahia começou surpreendendo o visitante, literalmente, logo aos dois minutos. Juninho cobrou escanteio fechado e superou o goleiro Márcio, abrindo o placar logo no início. Um gol olímpico. Apesar da vantagem relâmpago, o time da casa seguiu pressionando e carimbou o travessão em finalização do autor do primeiro gol.

O Goiás demorou para se encontrar, mas foi buscar o empate ainda no primeiro tempo. Numa das primeiras chegadas ao ataque, a arbitragem assinalou pênalti em cima de Patrick. Aos 22 minutos, o experiente goleiro Márcio foi para bola e não deu chances para Muriel.

Os baianos sentiram bastante o gol e pararam de jogar bem. Erraram passes em demasia e foram para o intervalo vaiados pela torcida. Mas o time voltou com postura diferente no segundo tempo e teve uma chance de voltar a ficar na frente. Mas Hernane parou no goleiro Márcio, que rebateu duas vezes, em cobrança de pênalti, aos nove minutos.

Quando a torcida começava a se irritar novamente, Renato Cajá conseguiu marcar. O camisa 10 fez bela jogada individual e finalizou firme, de perna esquerda, para as redes aos 15 minutos. No embalo, Hernane se redimiu da penalidade perdida aos 22 minutos. Após cruzamento da direita, Victor Rangel não consegue o domínio e o centroavante fuzila para o fundo das redes.

O Bahia ainda marcou outra vez com Edigar Júnio, que só teve trabalho para empurrar para o fundo das redes depois de cobrança de escanteio. Valente, o Goiás diminuiu em cabeçada de Léo Gamalho aos 36 minutos. Ficou nisso e na festa da torcida baiana.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana. Na sexta-feira, o Goiás encara o Oeste, às 21h30, fora de casa. No sábado, o Bahia faz confronto direto contra o CRB, às 16h20, no Rei Pelé, em Maceió.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 4 X 2 GOIÁS

BAHIA - Muriel; Eduardo, Jackson, Tiago e Moisés; Luiz Antônio, Juninho (Feijão) e Renato Cajá; Allano (Victor Rangel), Edigar Júnior (Misael) e Hernane. Técnico: Guto Ferreira.

GOIÁS - Márcio; Sueliton, Felipe Macedo, Alex Alves e Felipe Saturnino; Adriano, Patrick, Léo Sena (Murilo Henrique) e Carlos Eduardo (Daniel Carvalho); Marcão (Léo Gamalho) e Rossi. Técnico: Gilson Kleina.

GOLS - Juninho, aos dois, e Márcio, aos 22 minutos do primeiro tempo. Renato Cajá, aos 15, Hernane, aos 22, Edigar Júnio, aos 33 e Léo Gamalho, aos 36 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Luis Teixeira Rocha (RS).

CARTÃO AMARELO - Eduardo (Bahia).

RENDA - R$ 373.466,50.

PÚBLICO - 20.125 pagantes.

LOCAL - Fonte Nova, em Salvador (BA).