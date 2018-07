Bahia vence o Oeste fora de casa e retorna ao G4 da Série B

O resultado deixou o Bahia na quarta posição, agora com 51 pontos ganhos. O time tem dois a mais que o Náutico, o quinto, com 49. Já o Oeste permanece em 15.º, com 38. Está a 11 pontos do ABC, o primeiro time na zona de rebaixamento.

O Bahia criou as melhores chances de gol da partida. No primeiro tempo, foi mais incisivo e só não deixou o campo com uma boa vantagem por causa da má pontaria dos seus atacantes. Ainda assim, abriu o placar aos 32 minutos. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Kieza e o artilheiro testou para as redes.

No segundo tempo, o Oeste melhorou e teve chance de empatar. Logo aos sete minutos, Kahê recebeu cruzamento e desviou para o meio da área. Renan, sem marcação e sem goleiro, testou para fora, perdendo uma chance incrível. O Bahia se segurou na defesa e mesmo sem um bom futebol esperou o apito final para comemorar mais três pontos e a volta ao G4.

O Bahia volta a campo na próxima terça-feira para enfrentar o Criciúma, às 21 horas, na Fonte Nova, em Salvador. Já o Oeste visitará o América-MG, sexta-feira, às 21 horas, no Independência, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA:

OESTE 0 X 1 BAHIA

OESTE Leandro Santos; Paulo Henrique (Júnior Negão), Daniel Gigante, Ligger e Fernandinho; Guilherme Amorim, Renato Xavier (Patrik Silva), Renan Mota e Mazinho; Kahê (Rafael Martins) e Wagninho. Técnico: Renan Freitas.

BAHIA Douglas Pires; Railan, Gabriel Valongo, Gustavo e João Paulo; Paulinho Dias, Souza, Eduardo (Rômulo) e João Paulo Penbha (Vitor Costa); Kieza e Roger (Alexsandro). Técnico: Charles Fabian.

ÁRBITRO Eduardo Tomaz de Aquino Valadao (GO).

GOLS - Kieza, aos 32 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS Paulo Henrique, Júnior Negão e Daniel Gigante (Oeste); Gabriel Valongo, Souza, Eduardo e João Paulo Penha (Bahia).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL Estádio José Liberatti, em Osasco (SP).