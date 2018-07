Bahia vence Oeste e se garante no G4 da Série B do Brasileiro

Nova, em Salvador, e encostou nos líderes.

Com a vitória, o Bahia assumiu o terceiro lugar com 24 pontos, mesma pontuação de Botafogo, América-MG e Náutico. Todos têm sete vitórias. Por isso, a classificação é determinada no saldo de gols. O Oeste, por sua vez, é apenas o 14.º, com 13 pontos,

dois a mais que o Boa, primeiro dentro da zona de rebaixamento.

O Bahia não sentiu os inúmeros problemas ou os desfalques de nomes como Kieza e Maxi Biancucchi. Os donos da casa começaram em cima do adversário e levaram perigo logo aos dois minutos com Jacó. A bola ficou viva dentro da área e a defesa do Oeste cortou dentro da pequena área. O Oeste começou fechado, esperando uma bola para contra-atacar e tentar surpreender.

Aos 24 minutos, o time paulista pagou pela atuação defensiva e viu o adversário abrir o placar. Yuri carregou no meio-campo e deu belo passe para Tiago Real, que bateu firme, sem chances para o goleiro.

Os mandantes seguiram em cima e obrigaram o goleiro Jeferson a trabalhar. Antes do intervalo, ele fez outra grande defesa em finalização de Mário. O Oeste acordou pouco antes do intervalo e assustou em finalização firme de Branquinho, aproveitando rebote.

O segundo tempo foi completamente diferente. Com a vantagem, o Bahia dosou bem a parte física e conseguiu controlar a partida sem sustos. Mesmo com mais atacantes em campo, o Oeste seguiu com problemas para criar. Os donos da casa, apesar de terem diminuído o ritmo, ainda conseguiram levar perigo. Jeferson trabalhou duas vezes em sequência para impedir finalizações de Eduardo e Jacó, no mesmo lance. No final, o Oeste tentou se manter na partida, finalizou algumas vezes, mas saiu de campo com a derrota.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo. Às 16h30, o Bahia encara o Criciúma, no Heriberto Hulse, em Santa Catarina. Mais tarde, às 21 horas, o Oeste encara o América-MG, no Estádio José Liberatti, em Osasco.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 1 X 0 OESTE

BAHIA - Douglas Pires; Adriano (Tony), Robson, Titi e Marlon; Yuri, Gustavo Blanco (Souza), Eduardo (João Leonardo) e Tiago Real; Jacó e Mário. Técnico - Sérgio Soares.

OESTE - Jeferson; Daniel Gigante, Hallisson (Marcelinho) e Ligger; Weldinho, Renato Xavier, Fernandinho (Branquinho), Mazinho e Léo Bahia (Patrik); Júnior Negão e Wagninho. Técnico - Roberto Cavalo.

GOLS - Tiago Real, aos 34 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Paulo Roberto Alves Junior (PR).

CARTÕES AMARELOS - Adriano e Robson (Bahia).

RENDA - R$ 408.302,00.

PÚBLICO - 18.187 pagantes.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).