Bahia vence Paraná e é vice-líder; Náutico perde em casa

O Bahia deu um largo passo para voltar à elite do futebol brasileiro ao vencer o Paraná por 1 a 0, nesta sexta-feira, em Curitiba, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O time tricolor baiano agora soma 58 pontos, na vice-liderança, dois atrás do líder Coritiba e três na frente de América-MG e Figueirense. Outros três jogos foram realizados nesta noite.

Veja também:

SÉRIE B - Tabela / Classificação

O gol da vitória baiana no estádio Durival de Britto foi marcado pelo atacante Jael, de cabeça, ainda nos primeiros minutos de jogo. Ele comemorou muito porque neste sábado completa 22 anos de idade. Quem ficou triste foi a torcida do Paraná, que defendia uma série invicta de cinco jogos. Agora fica com 43 pontos, em décimo lugar.

Em Arapiraca (AL), que comemora 86 anos de vida, ASA e Portuguesa empataram por 1 a 1, com gols de Audálio, de cabeça, para o time da casa, e Ademir Sopa para a Lusa. Ambos ocupam boas posições, mas praticamente estão sem chances de brigar pelo acesso. O clube alagoano, estreante na Série B, tem 45 pontos, em oitavo lugar. A Lusa, com 47, fica em sexto. Os dois times vinham de derrotas e se contentaram com a igualdade.

No estádio dos Aflitos, no Recife, o Náutico voltou a decepcionar ao perder para o Guaratinguetá por 1 a 0, com gol de Jhon. A equipe pernambucana continua em posição perigosa, em 16.º lugar, com 38 pontos. O representante paulista alcança os 43, na 11.ª posição, e quase garantindo a sua permanência na competição em 2011, quando vai se chamar Americana.

Na briga contra o rebaixamento, o Brasiliense venceu o Icasa por 2 a 0, em Taguatinga, com gols do zagueiro Santiago e do atacante Aloísio Chulapa, de cabeça. O resultado livrou, mesmo que provisoriamente, o time candango da lanterna, agora com 34 pontos, em 17.º lugar. O time cearense continua em posição intermediária, com 40 pontos, mas caiu uma posição. Agora é o 13.º colocado.

A rodada começou na terça com dois jogos. Ponte Preta e Vila Nova empataram por 2 a 2, em Campinas, enquanto que o América-MG goleou o Santo André por 4 a 1, em Minas Gerais. E ela será completada neste sábado com mais quatro partidas. O líder Coritiba vai ser a atração no ABC paulista diante do São Caetano. Figueirense e Sport se enfrentam no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, em um confronto direto por uma vaga entre os quatro melhores.