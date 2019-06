Bahia supera time misto do Grêmio e encosta nos líderes do Brasileirão

Ganhando confiança no Brasileirão, o Bahia derrubou o time misto do Grêmio e faturou a segunda vitória consecutiva na competição. Jogando no Pituaçu, em Salvador, o time baiano derrotou a equipe gaúcha por 1 a 0, neste sábado, e encostou nos líderes da tabela. Fernandão, de pênalti, marcou o único gol da partida válida pela sétima rodada.

A equipe comandada pelo técnico Roger Machado chegou aos 13 mesmos pontos de Palmeiras e Flamengo - o time carioca venceu o Fortaleza neste sábado e a equipe paulista tem um jogo a menos na tabela por causa do imbróglio com o Botafogo no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Já o Grêmio, que vinha de sua primeira vitória no Brasileirão, estacionou nos cinco pontos, dentro da zona de rebaixamento. A depender dos resultados de Avaí e Vasco, que ainda jogam nesta rodada, o time gaúcho pode terminar o fim de semana na última colocação.

O JOGO

Em busca da reação no Brasileirão, o Grêmio entrou em campo neste sábado com diversos desfalques: Matheus Henrique, Everton, Luan, Alisson, Paulo Miranda, Kannemann e Cortez. Pedro Geromel, que era dúvida, foi titular, mantendo parte da estrutura da defesa gremista.

Com tantas baixas, a reação acabou ficando em segundo plano para o time gaúcho no primeiro tempo. Numa etapa marcada por diversos erros de passe e falta de criação no meio-campo, o Grêmio jogou abaixo do esperado. Menos mal para a torcida gremista que o Bahia também estava em momento pouco inspirado em campo.

As melhores oportunidades, mesmo assim, acabaram saindo da equipe visitante. Montoya, logo aos 4 minutos, e Pepê, aos 33, levaram perigo e deram trabalho para o goleiro Douglas Friedrich. "Criamos duas boas oportunidades. Temos que acertar o último passe", avaliou Pepê, na saída do intervalo.

O segundo tempo começou mais movimentado. Aos 7, Artur investiu pela esquerda e bateu da entrada da área. A bola acertou a mão de Geromel e o árbitro anotou o pênalti. Na cobrança, Fernandão mandou forte chute no canto direito e Paulo Victor e não pôde evitar o primeiro gol da partida.

O gol renovou a confiança do Bahia em campo. E o time partiu para o ataque, em busca do segundo gol. Aos 18, Fernandão desperdiçou boa chance de cabeça, após escanteio. Cinco minutos depois, Nino Paraíba driblou três marcadores pela direita e encheu o pé batendo rasteiro no canto. Paulo Victor se esforçou para evitar novo gol dos mandantes.

Do outro lado, Renato Gaúcho não escondia a preocupação com a inoperância do ataque gremista. Sacou, assim, Montoya e Felipe Vizeu para a entradas de Diego Tardelli e André. Mas a nova dupla de ataque do time pouco fez para assustar o goleiro Douglas Friedrich e não evitou a mais nova derrota do Grêmio no campeonato.

Na próxima rodada, os dois times voltam a jogar no sábado. O Grêmio vai receber o Fortaleza em Caxias do Sul, enquanto o Bahia visitará o Ceará na Arena Castelão.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 1 x 0 GRÊMIO

BAHIA - Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Ernando, Lucas Fonseca e Moisés; Gregore, Elton (Flávio) e Douglas Augusto; Artur, Élber (Arthur Caíke) e Fernandão (Ramires). Técnico: Roger Machado.

GRÊMIO - Paulo Victor; Leonardo, Pedro Geromel, Rodriguez e Juninho Capixaba (Patrick); Michel e Montoya (Diego Tardelli); Thaciano, Jean Pyerre e Pepê; Felipe Vizeu (André). Técnico: Renato Gaúcho.

GOL - Fernandão (pênalti), aos 9 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Pedro Geromel, Juninho Capixaba, Artur.

ÁRBITRO - Dewson Fernando Freitas da Silva (Fifa/PA).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio de Pituaçu, em Salvador (BA).