Bahia vende mais de 31 mil ingressos para jogo que pode marcar acesso à Série A

Após fretar um avião para facilitar a ida da delegação à Lucas do Rio Verde, no interior do Mato Grosso, a diretoria do Bahia espera fazer a festa na Arena Fonte Nova na partida frente ao Bragantino, que acontecerá no próximo dia 19. Até a tarde desta quinta-feira, 31 mil ingressos dos 45 mil disponíveis já haviam sido vendidos. Como o duelo pode marcar o acesso do clube à elite do futebol brasileiro, os torcedores não estão perdendo tempo para garantir uma vaguinha no estádio.

Para lotar a arena, o clube baiano fez uma promoção aos seus torcedores. Para quem comparar pela internet, terá 50% de desconto no valor. Os ingressos variam de R$ 30 a R$ 140. A expectativa é que os bilhetes esgotem ainda nesta semana.

Dos três maiores públicos da Série B, o Bahia é dono de dois deles. Colocou mais de 35 mil torcedores em duelos contra Sampaio Corrêa e Vasco. Só a partida entre Ceará e Vasco que leva a melhor, com 55 mil pagantes na Arena Castelão, em Fortaleza.

O ímpeto da torcida é explicado na tabela de classificação. Além de ser o vice-líder com 59 pontos, o Bahia é dono da melhor campanha como mandante. Foram 18 jogos com 14 vitórias, dois empates e duas derrotas. Na última terça-feira, com o apoio de 37 mil torcedores, venceu o Sampaio Corrêa por 1 a 0, com um gol de Hernane aos 46 minutos do segundo tempo. O time maranhense já foi rebaixado para a Série C.