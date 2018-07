Bahia viaja para encarar Coritiba em busca do primeiro ponto fora de casa

Não é nenhuma novidade que o Bahia é uma equipe mais forte diante de sua torcida, mas neste Campeonato Brasileiro a diferença de desempenho da equipe dentro e fora de casa chegou a níveis gritantes. Diante do Coritiba nesta quinta-feira, às 16 horas, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela sétima rodada, a ordem é acabar com este abismo para buscar o primeiro ponto longe de Salvador na competição.

O Bahia começou a rodada ocupando a oitava colocação, com nove pontos em seis partidas. Em casa, são três vitórias em três jogos. Mas fora, são três derrotas também em três partidas disputadas. O desempenho longe da Arena Fonte Nova preocupa e o técnico Jorginho tenta achar respostas para revertê-lo.

"A gente está encarando com tranquilidade, com serenidade, mas sabendo que para chegar àquilo que queremos alcançar nesse ano, nós temos que vencer jogos fora", considerou o treinador, que fará a sua quarta partida no comando da equipe, com duas vitórias e uma derrota até o momento.

Na última segunda-feira, o Bahia até esteve próximo de somar seu primeiro ponto fora de casa e segurou o Grêmio até os minutos finais, mas aos 41 levou o gol que definiu a derrota por 1 a 0. Por isso, Jorginho também cobrou mais atenção de seus comandados diante de outro adversário que vem tendo sucesso neste Brasileirão. Se o time gaúcho iniciou a rodada como o segundo colocado na tabela de classificação, o Coritiba estava logo atrás, em terceiro, com 13 pontos.

Jorginho fez mistério no encerramento da preparação do Bahia para a partida. Nesta quarta-feira, dividiu o elenco em dois e levou a campo para treinar somente os jogadores que não vêm atuando com frequência, enquanto que o restante ficou no hotel. As principais dúvidas são o zagueiro Lucas Fonseca e o volante Edson, com problemas físicos. Se não tiverem condições de jogo, Rodrigo Becão e Juninho devem atuar.