Bahia volta à Fonte Nova após 8 meses em busca da classificação na Sul-Americana

O Bahia aposta em seu retorno à Fonte Nova, em Salvador, para reverter a vantagem do Melgar, nesta quinta-feira, às 21h30, e sair de campo com a classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Bahia não joga lá há oito meses, desde que o estádio passou a receber um hospital de campanha por causa da pandemia do novo coronavírus.

Foram apenas quatro jogos este ano na Fonte Nova. Pelo menos, no duelo da Copa Sul-Americana, o Bahia fez 3 a 0 no Nacional, do Paraguai. Houve ainda a vitória sobre o Confiança (1 a 0), pela Copa do Nordeste, o empate sem gols diante do Doce Mel, pelo Baiano, e a derrota para o rival Vitória (2 a 0), pelo torneio regional.

Derrotado na ida por 1 a 0, o Bahia terá de vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar. Se devolver o 1 a 0, a decisão será nos pênaltis. O Melgar joga por empate ou até mesmo derrota por um gol de diferença, desde que faça, ao menos, um na casa do rival. Na Sul-Americana, os gols como visitante são um critério de desempate.

O técnico Mano Menezes realizou o último treino do Bahia, na Fonte Nova. Recuperado de uma fissura no pé, o meia Rodriguinho foi a principal novidade da atividade que teve até cobranças de pênalti. Já Ernando, com dores na coxa, e João Pedro, em recuperação de cirurgia no joelho, não treinaram.

"Me sinto confortável para poder voltar a atuar. A gente ainda não tem noção do tempo de partida que provavelmente eu possa aguentar, já que é um mês fora. A partida tem uma necessidade muito maior de estar com ritmo de jogo, para que eu possa suportar o tempo inteiro", disse o ex-jogador do Corinthians.

O Melgar está focado na Sul-Americana. Essa é a quarta participação dos peruanos no torneio. Eles estiveram presentes nas edições de 2013, 2015 e 2019. Na última rodada do Campeonato Peruano, o time foi goleado por 4 a 0, em casa, pelo Alianza Lima. Nesta partida, apenas quatro jogadores que atuaram na ida contra o Bahia estiveram em campo. O Melgar amarga a lanterna do Grupo B com três derrotas em três jogos.