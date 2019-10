Bahia x Botafogo: transmissão, horário e escalações do jogo

Bahia x Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, na Bahia, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O tricolor baiano inicia a rodada na 8ª colocação, com 31 pontos, enquanto o time da Estrela Solitária aparece com 27, em 11º.

Bahia x Botafogo terá transmissão ao vivo pela TV Globo (para o Rio de Janeiro), que também passará o confronto em seu site e aplicativo, e pelo Premiere. O Estado vai fazer tempo real do jogo.

ESCALAÇÕES DE BAHIA X BOTAFOGO

BAHIA: Douglas; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Moisés; Flávio, Gregore e Guerra (Ronaldo); Lucca (Élber), Artur e Gilberto. Técnico: Roger Machado

BOTAFOGO: Gatito, Marcinho, Joel Carli, Gabriel e Gilson; Bochecha, Cícero e João Paulo; Valencia, Rodrigo Pimpão e Diego Souza. Técnico: Eduardo Barroca.

O Bahia vem de duas partidas seguidas sem vitória e busca se reerguer no Brasileirão. Depois do empate por 1 a 1 no clássico com o Fortaleza, a equipe comandada por Roger Machado perdeu para o Corinthians, no último domingo, em São Paulo, por 2 a 1. Recuperado de lesão, o atacante Rogério voltou a participar das atividades com a equipe e pode ser novidade durante o jogo.

O Botafogo também tenta se recuperar depois de uma sequência de dois jogos sem vitória. Após conseguir um bom empate com o Ceará, fora de casa, na 19ª rodada, o alvinegro acabou cedendo a vitória para o São Paulo nos acréscimos da última rodada, no Engenhão. Apesar dos desfalques de Fernando e Luiz Fernando, suspensos, o técnico Eduardo Barroca contará com o retorno do artilheiro Diego Souza.