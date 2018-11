Bahia x Ceará: onde assistir ao vivo, horário e escalações do clássico nordestino

Bahia e Ceará jogam nesta quarta-feira, às 21h (de Brasília), no estádio Fonte Nova, em Salvador, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico nordestino coloca frente a frente duas equipes que buscam o resultado positivo para praticamente se assegurar na Série A da competição.

Bahia x Ceará terá a transmissão do canal Premiere e acompanhamento em tempo real do Estado. O time baiano tem 41 pontos e vem de um empate por 2 a 2 com o Vitória, deixando o rival em uma situação bastante delicada na briga contra o rebaixamento. Já o Ceará, soma 38 pontos e vem de um empate em casa por 1 a 1 com o Internacional.

Escalações de Bahia x Ceará

Bahia: Douglas; Bruno, Douglas Groli, Lucas Fonseca e Léo; Flávio, Gregore, Ramires, Élber e Zé Rafael; Edigar Junio (Gilberto).

Ceará: Éverson; Samuel Xavier, Valdo, Luiz Otávio e João Lucas; Edinho, Richardson e Ricardinho; Calyson, Arthur e Leandro Carvalho.

Veja a rodada completa da Série A:

Quarta-feira

19h30: Vasco x Atlético-PR

21h: Paraná x Atlético-MG

21h: Bahia x Ceará

21h45: Cruzeiro x Corinthians

21h45: Sport x Vitória

21h45: Palmeiras x Fluminense

Quinta-feira

17h: Chapecoense x Botafogo

17h: Flamengo x Santos

19h: São Paulo x Grêmio

21h: Internacional x América-MG