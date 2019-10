Bahia x Ceará: onde ver ao vivo ao jogo pelo Campeonato Brasileiro

De olho no G-6, o Bahia recebe o Ceará nesta segunda-feira, às 19h30 (horário de Brasília), no estádio de Pituaçu, em Salvador, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bahia x Ceará terá transmissão pelos canais TNT e Premiere e o Estado vai fazer tempo real.

Com 41 pontos, o Bahia, de Roger Machado, salta do oitavo para o quinto lugar e voltar a brigar por uma vaga no G-6. O uniforme do time baiano será especial nesta partida. Como protesto pelo óleo derramado nas águas do Nordeste, o clube usará uma camisa customizada. O Ceará vive situação bem distinta. A equipe de Adílson Batista ocupa a 17ª posição e precisa vencer para deixar a zona de rebaixamento.

Últimos jogos do Bahia (todos pelo Brasileirão)

16/10 Grêmio 0 x 1 Bahia

12/10 Fluminense 2 x 0 Bahia

9/10 Bahia 0 x 0 São Paulo

5/10 Bahia 1 x Athletico-PR

30/9 Avaí 0 x 2 Bahia

Últimos jogos do Ceará (todos pelo Brasileirão)

17/10 Santos 2 x 1 Ceará

13/10 Ceará 1 x 0 Avaí

9/10 Grêmio 2 x 1 Ceará

6/10 Ceará 0 x 1 Goiás

29/9 Atlético-MG 2 x 1 Ceará