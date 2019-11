Onde assistir Bahia x Chapecoense ao vivo na TV e online

Vindo de tropeços no fim de semana, Bahia e Chapecoense se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), em compromisso válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Fonte Nova. Bahia x Chapecoense terá transmissão da TV Globo para a Bahia e do Premiere para todo o Brasil. O Estado faz o tempo real da partida.

Com 42 pontos, o Bahia está em décimo lugar no Brasileirão, sendo que no último domingo empatou por 1 a 1 com o Cruzeiro, no Mineirão, completando o quarto jogo consecutivo sem vitória. No sábado, a Chapecoense perdeu por 3 a 0 para o São Paulo, na Arena Condá, resultado que o manteve com 21 pontos, em 19º lugar.

Últimos jogos do Bahia (todos pelo Brasileirão)

03/11 - Cruzeiro 1 x 1 Bahia

31/10 - Santos 1 x 0 Bahia

26/10 - Bahia 2 x 3 Internacional

21/10 - Bahia 1 x 2 Ceará

16/10 - Grêmio 0 x 1 Bahia

Últimos jogos da Chapecoense (todos pelo Brasileirão)

02/11 - Chapecoense 0 x 3 São Paulo

30/10 - Atlético-MG 0 x 2 Chapecoense

26/10 - Fluminense 1 x 1 Chapecoense

20/10 - Chapecoense 2 x 2 Goiás

16/10 - Palmeiras 1 x 0 Chapecoense