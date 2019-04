Bahia x Corinthians: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

Campeões estaduais, Bahia e Corinthians se enfrentam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela primeira rodada do Brasileirão 2019.

Onde assistir Bahia x Corinthians?

O jogo terá transmissão ao vivo pela TV Globo para São Paulo e Paraná e pelo Premiere Futebol Clube. O Estadão também fará minuto a minuto da partida.

As equipes chegam embaladas por causa da taça erguida no final de semana e também por ter avançado às oitavas de final da Copa do Brasil.

O Corinthians conquistou o título do Campeonato Paulista no último domingo, derrotando o São Paulo por 2 a 1, em sua arena, e garantiu classificação às oitavas de final da Copa do Brasil ao eliminar a Chapecoense com vitória por 2 a 0 em casa.

O Bahia ergueu a taça do Estadual ao bater o Bahia de Feira por 1 a 0. Na quinta-feira, perdeu para o Londrina por 2 a 1 fora de casa pela Copa do Brasil, mas seguiu adiante no torneio por ter goleado o primeiro duelo por 4 a 0.