Bahia x CRB: saiba onde assistir ao vivo ao jogo pela Copa do Brasil

Bahia e CRB se enfrentam nesta terça, às 19h15 (horário de Brasília), no estádio Fonte Nova, em Salvador, pela terceira fase da Copa do Brasil.

Bahia x CRB terá transmissão ao vivo do canal SporTV 3.

No jogo de ida, em Maceió, os dois times empataram em 1 a 1 - vale lembrar que não há mais o critério de gol fora de casa na Copa do Brasil. Ambos os times estrearão técnicos novos. O Bahia contratou Roger Machado após Enderson Moreira não ter conseguido classificar o time para o mata-mata da Copa do Nordeste. A equipe está na final do Campeonato Baiano, onde enfrenta o Bahia de Feira de Santana.

Já o CRB também demitiu seu treinador, Roberto Fernandes, pela queda na Copa do Nordeste. Mas, no caso do time alagoano, a eliminação veio após ser derrotado nos pênaltis pelo Santa Cruz, já nas quartas-de-final. Marcelo Chamusca foi o contratado para assumir o cargo. O CRB está na final do Campeonato Alagoano contra seu arquirrival, o CSA.