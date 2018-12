Bahia x Cruzeiro: escalações, onde assistir ao vivo e horário

Bahia e Cruzeiro jogam neste domingo, às 17h, no estádio do Pituaçu, no encerramento do Brasileirão para as duas equipes. Sem ambições na última rodada, os dois times deverão dar oportunidades para alguns reservas.

Bahia x Cruzeiro terá transmissão da TV Globo (para Minas Gerais), Premiere para todo o Brasil e acompanhamento em tempo real do Estado. O Bahia chega na rodada com 47 pontos e a 11ª colocação. No domingo passado, perdeu em Minas Gerais para o América-MG por 1 a 0, mas já não tem grandes ambições na competição. O time baiano não tem chance de brigar pela Libertadores e está garantido na zona da Copa Sul-Americana.

Campeão da Copa do Brasil, o Cruzeiro já vive um clima de fim de ano desde o título nacional. Na última rodada, perdeu por 2 a 0 para o Flamengo e ficou em oitavo, com 52 pontos.

Escalações de Bahia x Cruzeiro

Bahia: Anderson; Bruno Douglas Grolli, Lucas Fonseca e Léo; Flávio (Nilton), Elton, Zé Rafael, Ramires e Clayton; Gilberto e Edigar Junio.

Cruzeiro: Rafael; Ezequiel, Manoel, Cacá e Patrick Brey; Lucas Romero, Lucas Silva e Ederson; David, Raniel e Sassá.