Bahia x Cruzeiro: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Brasileirão

Com sentimentos opostos, Bahia e Cruzeiro se enfrentam neste sábado, às 17h (de Brasília), na Fonte Nova, em Salvador, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os mineiros se dividem em três competição e acabam de eliminar o maior rival em uma delas, enquanto os baianos focam apenas no torneio nacional.

Bahia x Cruzeiro terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. O jogo também vai passar online no site e aplicativo do canal e o Estado vai fazer minuto a minuto da partida.

Escalação do Bahia:

Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Giovanni; Gregore, Ramires e Elton; Arthur Caike, Artur e Gilberto

Escalação do Cruzeiro:

Rafael, Weverton, Fabrício Bruno, Cacá e Dodô; Ederson, Ariel Cabral, Jadson e Mauricio; David e Sassá

O Cruzeiro entra na rodada na 17ª colocação, com nove pontos, na zona de rebaixamento. Por outro lado, o time de Mano Menezes ainda celebra a classificação para a semifinal da Copa do Brasil, após perder para o Atlético-MG por 2 a 0, mas como venceu o primeiro duelo por 3 a 0, avançou de fase. A equipe celeste enfrenta na terça-feira o River Plate, pela Libertadores, por isso, existe a possibilidade da equipe ir a campo com uma formação mista ou reserva.

Já o Bahia é o 11º colocado do Brasileiro, com 14 pontos, e tenta esquecer a eliminação da Copa do Brasil para somar mais três pontos e se aproximar do G-4. Na quarta-feira, a equipe comandada por Roger Machado perdeu por 1 a 0 para o Grêmio, em casa, e deu adeus ao torneio.