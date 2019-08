Bahia x CSA: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

Bahia e CSA se enfrentam neste sábado, às 17h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, em confronto válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Bahia x CSA terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, que irá exibir online ao jogo em seu site e aplicativo. O Estado vai fazer tempo real da partida.

O Bahia não perde no Campeonato Brasileiro há seis jogos, mas nesse período foram quatro empates e duas vitórias. No último jogo, derrotou o time reserva do Atlético-MG por 1 a 0 em Belo Horizonte. Está em oitavo lugar na tabela, com 24 pontos.

Já o CSA conseguiu ficar dois jogos sem perder pela primeira vez nas últimas rodadas, quando bateu o Fluminense por 1 a 0 no Maracanã e arrancou um empate com o Cruzeiro em casa por 1 a 1, já nos minutos finais. É o penúltimo colocado do campeonato, com 12 pontos.