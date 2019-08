Bahia x Flamengo: onde assistir ao vivo, escalações e horário 

Dois dos mais tradicionais clubes do Brasil, Bahia e Flamengo se enfrentam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), na Fonte Nova, em Salvador, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Bahia x Flamengo terá transmissão ao vivo pelo Premiere, que também vai transmitir online em seu site e aplicativo e o Estado vai fazer tempo real da partida.

LEIA TAMBÉM > Classificação do Brasileirão

ESCALAÇÕES DE BAHIA X FLAMENGO

Bahia: Douglas, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Moisés; Gregore, Flávio e Ramires; Artur, Lucca e Gilberto. Técnico: Roger Machado

Flamengo: Diego Alves; Rafinha; Pablo Marí, Thuler e Filípe Luís; Wilian Arão, Cuéllar e Éverton Ribeiro; Gerson; Berrío e Bruno Henrique. Técnico: Jorge Jesus

O Bahia inicia a rodada na 12ª colocação, com 16 pontos, e tenta acabar com o jejum de vitórias. O time de Roger Machado não sabe o que é vencer há sete jogos. O último resultado positivo foi antes da Copa América, quando derrotou o Grêmio por 1 a 0. Para complicar ainda mais a vida do time baiano, depois de enfrentar o Flamengo, o desafio é contra o Palmeiras, no domingo que vem.

O Flamengo ainda curte a sofrida classificação para as quartas de final da Libertadores. A equipe carioca venceu o Emelec por 2 a 0, no Maracanã, na última quarta-feira, e levou a decisão para os pênaltis. Nas penalidades, bateu os equatorianos por 4 a 2 e conquistaram a classificação. No Brasileiro, o time de Jorge Jesus é o terceiro colocado, com 24 pontos, e na última rodada derrotou o Botafogo por 3 a 2.