Bahia x Fluminense: escalações, onde assistir ao vivo e horário

Bahia e Fluminense jogam nesta quinta-feira, às 21h, no estádio da Fonte Nova, em Salvador, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um jogo que as duas equipes podem brigar por vaga para a Sul-Americana, mas estão longe do G-6 da Libertadores e com poucas chances de se aproximar da zona de rebaixamento.

Bahia x Fluminense terá a transmissão do Premiere e acompanhamento em tempo real do Estado. O Bahia vem de derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG, resultado que o manteve com 44 pontos e em posição intermediária na tabela. Os baianos estão longe da zona de rebaixamento e praticamente sem chance de brigar pelo G-6.

Quanto ao Fluminense, o time carioca empatou sem gols com o Ceará na rodada passada e chegou aos 42 pontos. Um resultado positivo praticamente garante a equipe na elite nacional para 2019.

Escalações de Bahia x Fluminense

Bahia: Douglas Friedrich; Bruno, Grolli, Lucas e Paulinho; Gregore, Elton, Luiz Fernando, Zé Rafael e Élber; Gilberto

Fluminense: Júlio Cesar; Igor Julião, Gum, Digão e Ayrton Lucas; Airton, Richard, Sornoza e Everaldo; Luciano e Cabezas.