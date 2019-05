Bahia x Fluminense: transmissão e escalações do jogo pelo Brasileirão

Bahia e Fluminense se enfrentam neste domingo, às 19h (horário de Brasília), na Fonte Nova, em Salvador, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

ONDE ASSISTIR AO VIVO BAHIA X FLUMINENSE?

Bahia x Fluminense terá transmissão ao vivo do Premiere (TV, site e aplicativo) e do SporTV. O Estado também fará tempo real da partida.

BAHIA X FLUMINENSE: ESCALAÇÃO

Bahia: Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Ernando, Xandão e Moisés (Paulinho); Elton, Ramires e Flávio; Artur, Gilberto e Rogério.

Fluminense: Agenor; Gilberto, Matheus Ferraz, Nino e Caio Henrique; Dodi, Daniel, Léo Arthur e Ganso; Yoni González e João Pedro.

Os times ocupam posições intermediárias na classificação do Brasileirão, com a equipe baiana sendo a 11ª colocada, com sete pontos, enquanto o clube carioca ocupa a 13ª posição, com seis.

Embalado pela vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, quarta-feira, no Morumbi, pela Copa do Brasil, o Bahia buscará ampliar o bom início como mandante no Brasileirão - venceu os dois jogos que fez pelo torneio na Fonte Nova.

Também tendo vencido no meio de semana - goleou o Atlético Nacional por 4 a 1, quinta-feira, pela Copa Sul-Americana -, o Fluminense tentará emplacar o terceiro triunfo consecutivo na temporada, pois em seu compromisso anterior no Brasileirão também fez 4 a 1, diante do Cruzeiro.