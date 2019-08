Bahia x Goiás: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Bahia e Goiás se enfrentam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), na Fonte Nova, em Salvador, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Bahia inicia a rodada na 10ª colocação, com 20 pontos e pode se aproximar do G6 caso conquiste um resultado positivo. O Goiás aparece em 13º, com 17, e precisa do resultado para se afastar ainda mais da parte debaixo da tabela e aspirar a briga na parte de cima.

ONDE ASSISTIR BAHIA X GOIÁS

Bahia x Goiás terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, que também vai passar o jogo em seu site e aplicativo. O Estado vai fazer tempo real da partida.

ESCALAÇÕES

Bahia : Douglas; Ezequiel, Lucas Fonseca, Juninho e Moisés; Ronaldo (Elton), Flávio e Giovanni (Guerra); Lucca, Artur e Gilberto

: Douglas; Ezequiel, Lucas Fonseca, Juninho e Moisés; Ronaldo (Elton), Flávio e Giovanni (Guerra); Lucca, Artur e Gilberto Goiás: Tadeu; Daniel Guedes (Kevin), Rafael Vaz, Fábio Sanches e Jefferson; Yago Felipe, Jean Carlos e Giovanni Augusto; Michael, Barcia e Rafael Moura

ÚLTIMOS JOGOS DO BAHIA

A equipe comandada por Roger Machado vem de quatro rodada sem perder. No domingo passado, empatou por 2 a 2 com o Palmeiras, no Allianz Parque.

ÚLTIMOS JOGOS DO GOIÁS

Já o Goiás vive uma campanha mais irregular. No domingo passado, perdeu em casa para o Vasco por 1 a 0 e na quarta estreou com empate sem gols com o Brasiliense na Copa Verdade