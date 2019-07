Bahia x Grêmio: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copa do Brasil

Bahia e Grêmio decidem a primeira vaga para a semifinal da Copa do Brasil nesta quarta-feira, às 19h15 (horário de Brasília), na Fonte Nova, em Salvador. No primeiro jogo, as equipes empataram em 1 a 1 e o classificado do confronto vai pegar na próxima fase o vencedor de Flamengo x Athletico-PR.

Bahia x Grêmio terá transmissão ao vivo pelos canais SporTV e Premiere, que também irão passar os jogos em seus aplicativos e sites. O Estado vai fazer tempo real do jogo.

As duas equipes vêm de resultados distintos no Campeonato Brasileiro. O Bahia perdeu em casa para o Santos por 1 a 0, em jogo realizado no sábado.

O Grêmio, por outro lado, venceu de virada a equipe do Vasco da Gama, na Arena Grêmio, também no sábado. Mas além do que acontece dentre de campo, outro assunto que tem agitado o time gaúcho é a possível saída do atacante Everton, que está na mira de grandes clubes europeus.