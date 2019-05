Bahia x Grêmio: onde assistir e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Bahia recebe o Grêmio neste sábado, às 19h (horário de Brasília), para um jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no estádio de Pituaçu, em Salvador.

Transmissão de Bahia x Grêmio

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. O torcedor também poderá assistir pelo site e aplicativos Globo Play e Premiere e o Estado fará minuto a minuto da partida.

Bahia x Grêmio: escalação

Bahia: Douglas; Nino Paraíba, Ernando, Lucas Fonseca e Moisés; Gregore, Douglas Augusto e Ramires (Elton); Artur, Gilberto e Arthur Caíke.

Grêmio: Paulo Victor; Leonardo, Pedro Geromel, Rodriguez e Juninho Capixaba; Michel, Rômulo (Montoya), Thaciano, Jean Pyerre e Pepê; Felipe Vizeu.

Após seis rodadas, o Bahia ocupa a oitava colocação do Brasileirão com 10 pontos. São três vitórias, um empate e duas derrota na competição, que é liderada pelo Palmeiras, com 13. O time baiano empatou sem gols contra o São Paulo, na capital paulista e depois derrotou o Fluminense, em casa, por 3 a 2. No meio de semana, pela rodada de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, bateu o mesmo São Paulo por 1 a 0 e se classificou às quartas.

Com cinco pontos, o Grêmio está na 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento - uma vitória, na última partida contra o Atlético-MG por 1 a 0, no sábado passado, em Porto Alegre, dois empates e três derrotas. No meio de semana, pela rodada de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, ganhou do Juventude por 3 a 0 e avançou às quartas.