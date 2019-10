Bahia x Inter: onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Em um confronto direto na briga por uma vaga no G-6, Bahia e Inter se enfrentam neste sábado, às 19h (horário de Brasília), no estádio Fonte Nova, em Salvador, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Bahia x Inter terá transmissão pelo canal Premiere e TNT e o Estado vai fazer tempo real da partida.

O Bahia entra na rodada na 8ª colocação, com 41 pontos, um ponto a mais que o Inter, que ocupa a sexta posição. Na última rodada, o time baiano perdeu em casa para o Ceará por 2 a 1, enquanto os gaúchos também foram derrotados em seus domínios e levou 1 a 0 do Vasco.

Últimos jogos do Bahia (todos pelo Brasileirão)

22/10 Bahia 1 x 2 Ceará

16/10 Grêmio 0 x 1 Bahia

12/10 Fluminense 2 x 0 Bahia

9/10 Bahia 0 x 0 São Paulo

5/10 Bahia 1 x 2 Athletico-PR

Últimos jogos do Inter (todos pelo Brasileirão)

20/10 Inter 0 x 1 Vasco

17/10 Avaí 0 x 2 Inter

13/10 Inter 0 x 0 Santos

9/10 CSA 1 x 0 Inter

5/10 Cruzeiro 1 x 1 Inter