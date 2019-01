Bahia x Juazeirense: onde assistir ao vivo e horário da partida pelo Baiano

Bahia e Juazeirense jogam nesta quarta-feira, às 20h30 (horário local e 21h30 horário de Brasília), na Fonte Nova, em Salvador, pela segunda rodada do Campeonato Baiano e em busca da primeira vitória na competição, já que os dois clubes empataram na estreia.

Bahia x Juazeirense terá transmissão da SporTV 2 e do pay-per-view. A equipe de Salvador estreou com um empate sem gols diante do Fluminense de Feira. Já o time de Juazeiro do Norte empatou em casa por 2 a 2 com o Atlético.

Confira os jogos da segunda rodada do Campeonato Baiano (horário local)

Quarta-feira

20h30 Bahia x Juazeirense

20h30 Atlético x Jequié

Domingo

16h Juazeirense x Vitória

16h Bahia de Feira x Vitória da Conquista

16h Jacuipense x Fluminense de Feira