Bahia x Liverpool: onde assistir ao vivo a partida pela Sul-Americana

O Bahia enfrenta o Liverpool-URU nesta quinta-feira, às 19h15 (horário de Brasília), pelo jogo de ida da primeira fase da Copa Sul-Americana. O torneio é o terceiro que o time baiano disputa na temporada, por isso, tem feito um rodízio entre os atletas.

Onde assistir Bahia x Liverpool?

Bahia x Liverpool terá transmissão do canal online DAZN. O jogo de volta está marcado para acontecer no dia 21 de fevereiro, no Uruguai. A Copa Sul-Americana é um torneio mata-mata em que os classificados serão sorteados para definir os próximos confrontos.

A equipe comandada pelo técnico Enderson Moreira divide suas atenções entre o Campeonato Baiano, a Copa do Nordeste e, agora, a Sul-Americana. O Bahia jogou pela última vez na quarta-feira, quando encarou o Atlético, pelo estadual.

O Liverpool perdeu na última rodada do Uruguaio para o Montevideu Wanderers por 3 a 2, resultado que deixou a equipe na quinta colocação do campeonato, com 23 pontos. O líder é o Peñarol, com 36.

VEJA OS JOGOS DE IDA DA PRIMEIRA FASE DA COPA SUL-AMERICANA

Terça-feira

21h30 Union Calera-CHI x Chapecoense-BRA

Quarta-feira

21h30 Botafogo-BRA x Defensa y Justicia-ARG

Quinta-feira

19h15 Bahia-BRA x Liverpool-URU

21h30 Deportivo Santani-PAR x Once Caldas-COL