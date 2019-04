Bahia x Londrina: como assistir ao vivo na TV e online ao jogo

Bahia e Londrina se enfrentam nesta quinta-feira pelo primeiro jogo da quarta fase da Copa do Brasil. A partida será realizada no estádio Fonte Nova, em Salvador, às 20h (horário de Brasília).

Onde assistir ao vivo Bahia x Londrina?

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV e também pelo aplicativo SporTV Play. O jogo da volta está marcado para ser realizado no dia 25, no estádio do Café, em Londrina.

O Bahia divide suas atenções entre a Copa do Brasil e o Campeonato Baiano. A equipe comandada por Roger Machado está na decisão do estadual, contra o Bahia de Feira, e faz o segundo duelo da decisão no domingo - empataram por 1 a 1 no primeiro jogo. Por isso, existe até a possibilidade de alguns jogadores serem poupados da partida.

Já o Londrina foca suas atenções apenas na competição nacional. A equipe do interior paranaense foi eliminada do Estadual pelo Coritiba, por isso teve a semana livre para se preparar para o jogo e espera aproveitar a divisão de atenção do Bahia para largar na frente no confronto.