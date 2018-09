Bahia x Palmeiras: horário, onde assistir e o que está em jogo

O Bahia recebe o Palmeiras no próximo domingo, em Salvador, às 16h, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, em encontro para os dois times buscarem recuperação. Na Fonte Nova o time da casa tenta vencer depois de na última rodada ter perdido para o São Paulo, no Morumbi, enquanto a equipe alviverde perdeu na quarta-feira para o Cruzeiro, por 1 a 0, pela Copa do Brasil, no Allianz Parque.

A partida terá transmissão somente no pay-per-view. O Bahia tem como interesse se afastar da zona de rebaixamento em uma rodada em que concorrentes diretos como Chapecoense, Botafogo e Atlético-PR também atuam como mandantes. No caso do Palmeiras, o foco está na liderança. Uma vitória, somada a derrotas de São Paulo e Inter, leva o time à liderança.

Os dois times se enfrentaram pela última vez há um mês, pelas quartas de final da Copa do Brasil, com vitória do Palmeiras por 1 a 0, no Pacaembu. O Bahia vive no Brasileiro uma gangorra, com três derrotas intercaladas por dois resultados positivos nas últimas rodadas. Já a equipe alviverde, por sua vez, desfruta da invencibilidade de nove jogos no Brasileiro.