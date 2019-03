Bahia x Salgueiro: onde assistir ao vivo e horário do jogo pela Copa do Nordeste

Bahia e Salgueiro se enfrentam neste domingo, às 18h (de Brasília), no estádio Fonte Nova, em Salvador, pela sétima rodada da Copa do Nordeste.

Bahia x Salgueiro terá transmissão do Live FC e do canal oficial da Copa do Nordeste no Youtube. O Bahia inicia a rodada na sexta colocação do Grupo B, com nove pontos, enquanto o Salgueiro é o terceiro do Grupo A, com seis pontos.

Necessitando da vitória para chegar com chances na última rodada, o Bahia perdeu para o Sergipe por 1 a 0, na última rodada da Copa do Nordeste. No Baiano, a equipe abriu boa vantagem ao derrotar o Atlético por 3 a 0, no primeiro jogo da semifinal da competição.

O Salgueiro empatou em 0 a 0 com o Moto Club e na última rodada do Pernambucano, venceu o Central por 2 a 1.