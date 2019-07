Bahia x Santos: onde assistir e escalações do jogo pelo Brasileirão

Bahia e Santos retomam a disputa pelo Campeonato Brasileiro neste sábado, às 19h00 (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, em duelo válido pela décima rodada do torneio nacional.

Bahia x Santos terá transmissão ao vivo pela TNT e pelo canal Premiere. O Estado também fará acompanhamento em tempo real da partida.

ESCALAÇÃO DO BAHIA

Douglas; Ezequiel, Lucas Fonseca, Juninho (Jackson) e Moisés; Gregore, Elton e Ramires; Élber, Artur e Gilberto.​ Técnico: Roger Machado

ESCALAÇÃO DO SANTOS

​Éverson; Victor Ferraz, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique (Lucas Veríssimo) e Jorge; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Marinho, Soteldo (Uribe) e Eduardo Sasha. Técnico: Jorge Sampaoli

Time da primeira divisão com mais jogos na temporada, o Bahia aproveitou a parada da Copa América para recuperar seu elenco. Apesar das saídas de Douglas e Paulinho, o clube também buscou reforços como Alejandro Guerra, Juninho, Marllon, Giovanni e Wanderson. Embalado pelas quatro vitórias consecutivas como mandante, o time comandado por Roger Machado soma 14 pontos e ocupa a oitava posição na classificação.

Segundo colocado no Brasileirão, com 20 pontos, o Santos volta a campo sem grandes novidades em relação ao grupo de jogadores. A grande contratação feita foi a de Evandro, que volta do futebol europeu depois de quase uma década. Mas a falta de reforços acabou criando um certo desentendimento entre o presidente José Carlos Peres e o técnico argentino Jorge Sampaoli, que esperava contar com um elenco mais forte para poder lutar pelo título nacional.