Bahia x Sergipe: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copa do Nordeste

Com campanhas bem distintas na competição, Bahia e Sergipe se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h30 (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela sexta rodada da Copa do Nordeste.

Bahia x Sergipe terá transmissão dos canais online Live FC e do canal da Copa do Nordeste. O Bahia aparece na quarta colocação do Grupo B, com nove pontos, e pode até acabar na liderança, dependendo dos resultados dos outros jogos. Já o Sergipe é a pior equipe da competição, com zero pontos em cinco rodadas.

Na última vez em que esteve em campo pela Copa do Nordeste, o Bahia fez bonito e goleou o Altos por 5 a 0, no dia 2 de março. No último domingo, a equipe de Enderson Moreira empatou por 0 a 0 com o Vitória, pelo Campeonato Baiano.

O Sergipe ocupa apenas a quarta colocação do Campeonato Sergipano, com 11 pontos, sete a menos que o líder Lagarto. Na última rodada, empatou por 0 a 0 com o Olímpico e na Copa do Nordeste vem de derrota para o Ceará por 1 a 0.