Bahia x Vasco: onde assistir ao vivo a partida pelo Brasileirão

Bahia e Vasco se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h15 (horário de Brasília), na Fonte Nova, em Salvador, em jogo válido pela 37ª Rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes lutam por uma vaga na Copa Sul-Americana.

Bahia x Vasco: onde assistir na TV e online

O jogo terá transmissão ao vivo na TV pelo canal Premiere para todo o Brasil. O torcedor também pode assistir online pelo site e aplicativo do Premiere Play e o Estado vai fazer tempo real da partida.

Informações das equipes

Bahia e Vasco entram em campo em situações bem parecidas. O Bahia inicia a rodada na 11ª colocação, com 11 pontos, um a mais que o Vasco, logo abaixo na tabela. As duas equipes venceram na última rodada. O Bahia derrotou fora de casa o CSA por 2 a 1 enquanto o Vasco bateu o Cruzeiro por 1 a 0, no Rio.