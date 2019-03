Bahia x Vitória: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Baiano

Bahia e Vitória se enfrentam neste domingo, às 16h, na Fonte Nova, em um duelo que vai parar Salvador. Além da rivalidade, o clássico pode deixar a classificação do vencedor encaminhada e o perdedor ficar em situação delicada no Campeonato Baiano, faltando duas rodadas para o término da primeira fase. O jogo terá transmissão da TV.

Onde assistir Bahia x Vitória ao vivo?

Bahia x Vitória será transmitido pela SporTV e canal Premiere. O Vitória tem a vantagem de iniciar a rodada na liderança do Baiano, com 12 pontos, um a menos que o Bahia, terceiro colocado. Entre eles, está o Bahia de Feira, também com 12.

O Bahia vem de vitória por 1 a 0 e classificação na segunda rodada da Copa do Brasil, resultado que aumentou a confiança sobre o trabalho do técnico Enderson Moreira, que andou ameaçado de demissão recentemente. Após encarar o Vitória, o time baiano enfrenta o Sergipe, pela Copa do Nordeste.

Enquanto o Bahia respira aliviado, o Vitória é quem está pressionado. O time de Marcelo Chamusca não vence há seis jogos e um tropeço diante do maior rival vai piorar ainda mais a situação. Na quinta-feira, o time rubro-negro perdeu em casa para o Botafogo, da Paraíba, por 3 a 1, pela Copa do Nordeste. Na quinta-feira, dia 14, o time volta a campo pelo torneio regional, para enfrentar o Confiança-SE.