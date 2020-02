Bahia x Vitória: onde assistir ao jogo pela Copa do Nordeste

Um clássico cheio de histórias e rivalidade, Bahia e Vitória se enfrentam neste sábado, às 18h, pela terceira rodada da Copa do Nordeste. A partida será realizada na Fonte Nova, em Salvador, e terá transmissão na TV e pela internet. Saiba mais informações sobre a Copa do Nordeste.

Onde assistir Bahia x Vitória?

É possível assistir ao vivo pelo canal de TV Fox Sports, que também vai transmitir em seu site e aplicativo. Outra opção é pelo canal de streaming Live FC.

O Bahia inicia a rodada na segunda colocação do Grupo A, com quatro pontos. Na rodada passada, derrotou o Imperatriz em casa, por 2 a 0. Já o Vitória vem de um empate por 1 a 1 com o Sport, em Recife, e ocupa a quinta posição do Grupo B, com dois pontos.