Baiano deixa Guarani e acerta com o Paulista

Baiano foi um dos poucos destaques do time de Campinas na campanha que culminou no rebaixamento no Brasileirão. Apesar de ter uma função mais de marcação e criação, ele terminou a competição como terceiro artilheiro da equipe, com cinco gols. Atrás apenas dos atacantes Roger, com seis gols, e Mazola, com sete.

Outro que segue o mesmo caminho é o meia Diego Barboza, que estava emprestado pelo time de Jundiaí, até o final do ano. Ele não deve ter seu contrato prorrogado no Guarani e volta para a disputa do Paulistão.

Nos próximos dias, mais jogadores devem anunciar a saída do time campineiro. Com as cotas reduzidas da Série A2 - apenas R$ 100 mil para toda competição -, o time deve reduzir sua folha salarial. Fator que motivará a saída de alguns jogadores, como o zagueiro Fabão, o goleiro Douglas e o atacante Ricardo Xavier.

As mudanças mais drásticas, no entanto, devem acontecer somente após a definição do novo técnico. A diretoria não revela nomes, mas comenta-se que o ex-zagueiro Argel, que dirigiu o Criciúma no retorno à Série B neste ano, está perto de um acerto.