Baines renova com Everton e frustra Manchester United O lateral-esquerdo Leighton Baines assinou nesta segunda-feira um novo contrato com o Everton, válido por quatro anos, encerrando as esperanças do Manchester United de levar o defensor para Old Trafford. Baines, de 29 anos, estabeleceu-se como um dos melhores jogadores da sua posição no futebol inglês e foi alvo de duas propostas do United durante a última janela de transferências.