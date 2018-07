Baixa do Bayern, Thiago Alcântara é operado com êxito Depois de ter lesionado o tornozelo direito de forma grave no último sábado, sábado, em partida contra o Nuremberg, pelo Campeonato Alemão, o meia Thiago Alcântara foi operado com sucesso nesta segunda-feira, informou o Bayern de Munique. Por causa do êxito do procedimento, que serviu para reconstruir ligamentos do tornozelo, o clube também avisou que o jogador deve receber alta nesta terça da clínica na qual foi submetido à cirurgia.