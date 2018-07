Baixa do São Paulo, Wesley passa bem após cirurgia no joelho

Uma das baixas do técnico Rogério Ceni para o clássico com o Santos, nesta quarta-feira, o volante Wesley passa bem após ser submetido a uma artroscopia no joelho direito. Ele foi operado na terça e deve ter alta ainda nesta quarta.

Wesley é desfalque do São Paulo desde a semana passada, quando se machucou durante treino de preparação para o jogo contra o Moto Club, pela Copa do Brasil - o time paulista venceu por 1 a 0, fora de casa, e avançou à segunda fase da competição nacional.

Na próxima semana, ele iniciará os trabalhos de fisioterapia no Reffis, de acordo com programação do clube. O volante deve fazer atividades em período integral até estar totalmente recuperado e em condições de ser relacionado por Rogério Ceni.

Nesta temporada, Wesley disputou apenas duas partidas com a camisa do São Paulo. Ambas foram pela Florida Cup, nos Estados Unidos.