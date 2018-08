Baixa em derrota do Flu, Pedro diz que lesão foi 'susto' e que se sente melhor

O atacante Pedro, lesionado na derrota do Fluminense para o Cruzeiro, neste sábado, em Belo Horizonte, acredita que as dores sentidas por ele no joelho se tratam apenas de 'um susto'. O jogador vai ser examinado nos próximos dias e está confiante que o quadro clínico não é grave.

"Creio que foi só um susto. Deu uma torção de leve na hora. Fiquei assustado com a dor e estava me sentindo mal no intervalo, por isso preferi sair", disse o jogador após a partida ao site oficial do Fluminense. Convocado por Tite para disputara amistosos com a seleção brasileira em setembro, contra Estados Unidos e El Salvador, o atacante corre risco de corte.

"O médico me avaliou depois e espero que seja só um susto. Vou fazer o exame. Estou me sentindo melhor. Quero agradecer o apoio de todos, não só dos torcedores do Fluminense, mas de todo o Brasil", disse Pedro, substituído por Kayke no intervalo da partida, que terminou com vitória cruzeirense por 2 a 1.

"Achei que, nos primeiros 20 minutos, não tivemos uma marcação justa e não conseguimos jogar", disse o técnico Marcelo Oliveira. "Depois desse início, esboçamos bons contra-ataques, só não gerou a oportunidade de gol porque erramos o passe na última jogada. No segundo tempo, o Cruzeiro veio para cima buscando o gol de desempate, mas levamos gols por infelicidades, isso acontece com qualquer time e qualquer jogador", avaliou o técnico, lamentando que o gol contra de Ayrton Lucas.

O treinador comemora poder ter uma semana cheia de trabalho antes da próxima partida, contra o São Paulo, no próximo domingo, no Morumbi, em São Paulo. "O Fluminense lutou muito e me deu a impressão de um desgaste físico, pois vem de uma maratona forte. A gente tem essa semana para descansar e, também, de trabalhar e ajustar o time, depois de uma maratona muito forte. Tem de absorver rápido porque o Brasileirão é longo e temos que estar preparados e confiantes para o próximo jogo", disse Marcelo Oliveira.