Baixa expectativa no Serra Dourada leva jogo para o Mangueirão

Sem maiores ambições no Campeonato Brasileiro, na 11ª colocação, e com média de público de apenas 7 mil pessoas no Serra Dourada, o Goiás vai mandar o jogo contra o Corinthians, nesta quarta-feira, em Belém, no Pará. O jogo desta será disputado no Mangueirão, às 22 horas de Brasília - 21 horas horário local.

O diretor de futebol do Goiás, Marcelo Segurado, disse que o clube preferiu o Mangueirão aos novos estádios da Copa porque Belém não recebeu nenhum jogo de Série A nesta temporada. Além disso, o estádio da capital paraense passou por algumas reformas e ganhou um novo gramado.

"O Goiás que está organizando a partida, não vendemos o mando de campo a ninguém. Esperamos público entre 25 e 30 mil pessoas", afirmou ele à reportagem. Segurado disse que o clube espera faturar algo próximo de R$ 1 milhão com esta partida.

O Goiás aposta na presença da torcida do Corinthians para encher o estádio. O clube paulista não vai a Belém desde 2005, quando enfrentou o Paysandu, pelo Campeonato Brasileiro com ataque formado por Nilmar e Tevez (vitória por 2 a 0).

Tanto o Goiás quanto o Corinthians viajam ao Pará nesta terça-feira. Os goianos permaneceram em Porto Alegre e fazem uma escala em São Paulo antes de ir a Belém. Já os corintianos treinam à tarde, às 15 horas, e depois embarcam à capital paraense.