Tabela da Copa: PDF para imprimir ajuda a se programar para os jogos

A Copa do Mundo 2018 finalmente vai começar. As 32 seleções que disputam o Mundial vão entrar em campo a partir desta quinta-feira, 14, sonhando em fazer história. O jogo de abertura será entre a anfitriã Rússia e a Arábia Saudita, às 12 horas (horário de Brasília), no Estádio Luzhniki. O Brasil vai enfrentar Suíça, Costa Rica e Sérvia na primeira fase.

Para se organizar e conseguir assistir os jogos, sem perder os dias e horários da disputa, baixe aqui a tabela completa do Mundial na Rússia.

