SÃO PAULO - O Estadão preparou um 'Papel de Parede' para a sua tela de computador do Fluminense campeão do Brasileirão de 2012. Após a vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras, em Presidente Prudente, e com a combinação de resultados da 35ª rodada, o Flu não pode mais ser alcançado na competição. E se sagra campeão com três jogos de antecipação.