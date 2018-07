'Baixinho', novo zagueiro do Palmeiras diz saltar bem

SÃO PAULO - Novo reforço do Palmeiras, o zagueiro paraguaio Adalberto Román foi apresentado oficialmente nesta sexta-feira. Apesar de ser bem mais baixo do que os outros jogadores da posição que fazem parte do elenco palmeirense, ele garantiu que isso não será um problema, pois compensa com boa impulsão.

O Palmeiras divulgou inicialmente que Román tem 1m80 de altura, mas ele admitiu na entrevista desta sexta-feira que tem 1m77. Como comparação, o zagueiro mais baixo do elenco palmeirense é Thiago Heleno, que tem 1m84 - Henrique tem 1m87, Maurício Ramos tem 1m86 e Leandro Amaro também tem 1m86.

"Não tenho problema com a estatura, porque salto bem", garantiu o zagueiro paraguaio de 24 anos, que veio por empréstimo do River Plate, da Argentina, e ficará no Palmeiras até o final desta temporada. "Defendo bem, sou rápido e bom pelo alto", avisou Román, ao descrever as suas características.

Román já treina com o restante do elenco palmeirense durante a pré-temporada, mas tem sofrido com a adaptação. O principal problema, segundo ele, é o idioma. "Ainda estou aprendendo português. Só aprendi o básico, como obrigado. Tem sido complicado conversar com os companheiros", contou.

Ele ficou marcado por um pênalti que cometeu no jogo que decretou o rebaixamento do River Plate para a segunda divisão do Campeonato Argentino, em junho. Agora no Palmeiras, Román espera vida nova. "Vou tentar recuperar aqui o nível que eu tinha antes. Espero ressurgir na carreira", disse.