Baixo rendimento de Lucas Fernandes frustra aposta do São Paulo

Na última quarta-feira, o jovem Lucas Fernandes teve mais uma atuação abaixo do esperado, na derrota do São Paulo para o Fluminense, por 3 a 1, no Maracanã. Ainda que o time todo estivesse apático, ele se destacou negativamente por não conseguir executar jogadas de articulação, passes e ousou pouco nas infiltrações.

O meia ganhou confiança e espaço no time de Dorival Junior pelas boas exibições nos treinos da equipe, no CT da Barra Funda, sobretudo substituindo Cueva. Enquanto o peruano defendia sua seleção nas Eliminatórias da Copa do Mundo, Lucas Fernandes foi escalado em sua posição. A comissão técnica apostou, então, numa formação com os dois juntos em campo.

Mas o jovem atleta vem decepcionando. Aposta do time e recuperado de sucessivas lesões, o jogador tem sido pouco útil naquilo que o destacou nas preparações do time para os jogos: finalizações de longe e articulações no meio de campo. Errou bastante também contra o Atlético-MG, na quarta passada, em que o São Paulo perdeu por 1 a 0.

O time tricolor volta a campo pela Brasileirão no domingo, pela 30ª rodada do torneio, contra o Flamengo, no Pacaembu. Apesar de ter "dormido" fora da zona da degola, apesar da derrota, uma combinação de resultados nesta quinta pode fazer o São Paulo voltar para as últimas posições: triunfos de Vitória e Ponte Preta, e pelo menos um empate do Sport.