Balada fez Centurión perder treino no São Paulo, diz jornal

O meia argentino Centurión, do São Paulo, perdeu o treino do time nesta sexta-feira e apresentou como justificativa para a falta ter perdido o voo de volta de Buenos Aires, mas segundo a imprensa argentina, o motivo do atraso foi outro. O jornal Olé publicou fotos do atleta em uma festa no bairro de Quilmes e afirmou que a noitada levou o jogador a dormir demais e perder a hora.

No dia seguinte à partida contra o San Lorenzo, pela Libertadores, o São Paulo deu folga ao elenco. Somente Centurión não voltou da Argentina e aproveitou a quinta-feira para visitar os familiares. Esperado pelo clube na sexta-feira, não apareceu no CT da Barra Funda, mas teve a foto publicada em redes sociais do país vizinho.

Em uma conta no Twitter, uma amiga do jogador postou uma foto com o camisa 20 e agradeceu a ele pela presença em uma casa noturna chamada Enigma, localizada no bairro de Quilmes. Segundo o São Paulo, Centurión já treinou com o time neste sábado pela manhã e inclusive foi relacionado para enfrentar o Botafogo, neste sábado, pelo Campeonato Paulista. A partida será em Ribeirão Preto.

O jogador ex-Racing ainda tem sofrido para se adaptar ao Brasil. De acordo com o técnico Muricy Ramalho, Centurión é muito tímido e tem dificuldade para se comunicar em português. O argentino já causou polêmica na internet em 2012, quando publicou uma foto segurando um revólver. Também nas redes sociais, Centurión respondeu neste sábado à foto tirada em uma noitada: "Querem me derrubar, mas não sabem como fazer".