Balanço de 2012 do Corinthians mostra receita de R$ 324,7 milhões

SÃO PAULO - O Corinthians é o time brasileiro de maior receita, segundo pesquisa da BDO que afere as finanças dos principais clubes de futebol do País. De acordo com o mais recente levantamento da consultoria, com base dos dados de 2011, as receitas do Corinthians, sem transferência de atletas, atingiram R$ 230,8 milhões – o São Paulo, segundo colocado, soma R$ 201,9 milhões. Dados mais atualizados divulgados este ano pelo Corinthians indicam que as receitas do clube continuam crescendo em ritmo elevado se comparado aos últimos cinco anos – do rebaixamento para a Série B do Brasileiro (em 2007) até o título Mundial ano passado.

Em 2012, quando também ganhou a Libertadores da América, números consolidados pelo Corinthians apontam crescimento de 41% em relação aos de 2011, segundo levantamento da consultoria. O Corinthians contabilizou em 2012, receitas de R$ 324,7 milhões, também de acordo com o balanço oficial do próprio clube. Em comparação com 2007, quando caiu para a Segundona, o crescimento foi de 416%.

TELEVISÃO

A maior parte dessa receita vem da comercialização dos direitos de televisão, principalmente da venda dos jogos do Campeonato Brasileiro. Do total das receitas de 2012, 43% vieram da TV. Mas nem sempre foi assim. Em 2007, ano da queda do Corinthians para a Série B, o clube recebia R$ 23,4 milhões de direitos de transmissão da Rede Globo, quase nada comparado aos R$ 153,8 milhões pagos pela mesma emissora no ano passado.

Esse aumento exponencial do valor dos direitos de transmissão foi comum à maioria dos principais clubes do Brasil. Todos ganham mais atualmente. Mas o Corinthians foi um dos que mais se beneficiaram dos novos acordos com a emissora depois da implosão do Clube dos 13, entidade que negociava com a Globo os direitos do Brasileirão, por exemplo. Hoje, a emissora faz acordos individuais com as equipes.

OUTRAS FONTES

Outros duas fontes de receitas também explicam o faturamento recorde do Corinthians: o patrocínio de camisa e a bilheteria. O Pacaembu tem recebido ótima média de público, em especial nos jogos da Libertadores, e o preço do ingresso também aumentou bastante. O clube faz de R$ 1,5 milhão a R$ 2 milhões por jogo. É sempre casa cheia.

Os contratos de patrocínio de publicidade atingiram R$ 64,7 milhões na temporada de 2012, segundo o balanço do clube – eram R$ 19,1 milhões em 2007. Essa variação também aconteceu com as receitas de bilheteria: R$ 35,1 milhões em 2012 ante R$ 8,4 milhões em 2007. A diferença é muito grande.

ESTÁDIO: NOVO IMPULSO

A diretoria do Corinthians avalia que a partir de 2015, quando o Itaquerão estiver pronto para jogos do time, depois da Copa do Mundo, diga-se, o estádio vai 'turbinar' as receitas, ainda que as despesas também aumentem. Andrés Sanchez, ex-presidente e articulador do Itaquerão, disse em entrevista ao Estado, semana passada, que o estádio corintiano vai gerar receitas na ordem de R$ 200 milhões por ano.

O dirigente afirma que esse montande será atingido com a comercialização não só de ingressos, como ocorre hoje no Pacaembu, mas com a venda de camarotes, vagas no estacionamento, placas de publicidade e serviços como bares e restaurantes. Andrés diz que somente com a venda de camarotes, o Corinthians espera arrecadar cerca de R$ 90 milhões, a maior parte deles vendida à grandes empresas. Além disso, haverá cerca de 15 mil cadeiras cativas, vendidas a torcedores ‘comuns’ que pagarão anuidade pelo assento exclusivo – fora o ingressos.

Esse aumento de receitas provenientes do futuro estádio faz com que Andrés Sanchez afirme que o Corinthians será, em breve, "um dos clubes que mais faturam no mundo", à frente até de gigantes europeus, como Barcelona, Real Madrid e Manchester United. Mas sabe-se que o Corinthians ainda está longe disso.

DÍVIDA

No mesmo período em que as receitas do Corinthians aumentaram, as dívidas cresceram de maneira descontrolada. Quando foi rebaixado à Segunda Divisão, a dívida era de R$ 101,5 milhões. Ano passado, ela estava em R$ 177,1 milhões. A dívida aumentou muito de 2010 para 2011, mais de R$ 50 milhões. A explicação, segundo dirigentes do clube, foi a construção do Centro de Treinamento Joaquim Grava, inaugurado em 2010 e onde o time treina atualmente.

Veja abaixo o ranking dos dez clubes mais valiosos do futebol brasileiro, com receitas sem transferências de atletas, em 2011, segundo a BDO - (em milhões de R$):

1º Corinthians - 230,7

2º São Paulo - 201,9

3º Flamengo - 179,6

4º Internacional - 155,6

5º Santos - 152,3

6º Palmeiras - 135,3

7º Grêmio - 133,7

8º Vasco - 131,2

9º Cruzeiro - 99,1

10º Atlético-MG - 77,0

Clubes mais valiosos, de acordo de receitas de cada um, em estudo da consultoria Deloitte divulgado em janeiro (2013), em milhões de euros:

1º-Real Madrid - 512,6

2º Barcelona - 483,0

3º Manchester United - 395,9

4º Bayern de Munique - 368,4

5º Chelsea - 322,6

6º Arsenal - 290,3

7º Manchester City - 285,6

8º Milan - 256,9

9º Liverpool - 233,2

10º Juventus - 195,4

31º Corinthians - 94,1 (melhor não europeu no ranking)