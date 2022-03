Balanço do Palmeiras tem receita de R$ 972 milhões e superávit de R$ 123 milhões em 2021; confira

O Palmeiras divulgou seu balanço nesta terça-feira depois de ter os números da temporada de 2021 aprovados pelos conselheiros do clube. É o primeiro balanço sob a gestão da presidente Leila Pereira, mas que tem os resultados registrados na administração de seu antecessor, Maurício Galiotte. Os números do Palmeiras mostram um caminho para o aumento das receitas e com superávit de R$ 123 milhões, com receita anual bruta de R$ 972 milhões.

Uma manobra no calendário porque as competições de 2020 se estenderam até os primeiros meses de 2021 fez com que os direitos de transmissão dos jogos do Palmeiras tivessem um resultado bastante significativo, saltando de R$ 169 milhões em 2020 para R$ 267 milhões no ano passado. Somente o Campeonato Brasileiro, com suas 38 partidas por equipe, rendeu ao clube receita de R$ 195 milhões. Para nível de comparação, o mesmo número em 2020 foi de R$ 88 milhões. O Brasileirão é disparado o torneio de maior recebimento de TV comparado aos demais - a Libertadores ficou na casa de R$ 37 milhões, igual com o ganho da edição anterior.

Leia Também Federação Paulista define árbitros das finais do Paulistão entre Palmeiras e São Paulo

Outro salto positivo nos números do balanço do Palmeiras diz respeito ao montante arrecadado com publicidade e patrocínio. O clube saiu dos R$ 120 milhões (2020) para R$ 184 milhões (2021). O clube explicar que isso se deve "a rescisão unilateral antecipada do contrato da Turner e da assinatura do contrato com a Fan Tokens para uso em aplicativos e plataformas. O crescimento foi de 53% de uma temporada para outra, segundo o documento publicado no Estadão.

A volta do torcedor aos estádios depois da queda e controle da pandemia, com a vacinação em primeira e segunda doses, e ainda com a dose de reforço, também ajudou a engordar os números do Palmeiras. A contabilização começou em novembro, portanto, apenas dois meses para o fim do ano. A arrecadação dos jogos teve ganho de 68% de uma temporada para a outra: R$ 8 milhões, em 2020, para R$ 14 milhões em 2021 - ainda muito aquém do potencial do clube segundo seus gestores. O Palmeiras tem conseguido lotar seu estádio na reta final do Paulistão deste ano, por exemplo, com receitas perto dos R$ 3 milhões.

Em compensação, o clube preferiu não se desfazer de seus jogadores e amargou uma redução nas negociações de atletas, de R$ 148 milhões (2020) para R$ 139 milhões (2021).A queda foi de 6%. Da mesma forma, o Palmeiras registrou quedas em seu Avanti, no programa de sócio-torcedor. A receita caiu de R$ 22 milhões para R$ 18 milhões.

Mas há um ponto a ser destacado no balanço e que tem muito a ver com o que o time de Dudu e Raphael Veiga mostraram na temporada passada, as premiações por conquistas. O Palmeiras chama o ano de 2021 de "um ano de ouro" nesse quesito, em conquistas, mas que também impulsionou seus números em 810%, saltando de R$ 31 milhões (2020) para R$ 283 milhões. O que só prova que um time bem montado e forte dentro de campo pode dar bons retornos financeiros ao clube.