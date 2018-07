Balanço do Real Madrid aponta aumento recorde nas receitas

O décimo título na Liga dos Campeões da Europa impulsionou as receitas do Real Madrid na última temporada. Segundo um balanço divulgado pelo clube, as receitas totais no período 2013/2014 atingiram 603,9 milhões de euros (cerca de R$ 1,7 bilhão), a maior em sua história.

De acordo com o presidente Florentino Pérez, o título continental aumentou a receita bruta em 10,9% em relação à temporada 2012/2013, enquanto que os proventos líquidos alcançou os 38,5 milhões de euros (cerca de R$ 11,7 milhões), uma alta de 4,4% se comparado ao exercício anterior.

Apesar do aumento da dívida bruta em 11,3%, passando de 541 milhões de euros para 602 milhões (cerca de R$ 1,83 bilhões), o aumento na receita ajudou na redução da dívida total para 71,5 milhões de euros (cerca de R$ 207,5 milhões), 21% a menos que em 2012/2013.

Neste domingo, 21 de setembro, o Real Madrid convoca uma Assembleia Geral Ordinária para a aprovação do relatório.