Balbuena admite que Corinthians precisa 'fazer ajustes' no Brasileirão

Depois de uma estreia sem brilho no Brasileirão, o atual campeão Corinthians deve fazer alguns ajustes, afirmou o zagueiro Balbuena nesta quarta-feira. O defensor admitiu a decepção pelo empate sem gols com o Grêmio, no domingo, e disse que o time precisa "melhorar alguns pontos".

"As cobranças sempre vão existir quando você não ganhar. Se ganhasse do Grêmio, estaria tudo tranquilo. É normal. Compreendemos esse lado. Sabemos que o corintiano está acostumado a ganhar sempre. Fizemos bons jogos no início do ano, eles querem isso. Temos de ajustar algumas coisas e melhorar pontos", reconheceu, sem dar detalhes.

Apesar da insatisfação de parte da torcida, Balbuena agradeceu o apoio da torcida presente no Itaquerão, no fim de semana. "A maioria dos meus companheiros sente esse carinho por nós. Quando estamos em campo, tentamos fazer nosso melhor e percebemos o reconhecimento de boa parte da torcida", comentou.

Questionado sobre a sua convocação para defender o Paraguai na Copa América Centenário, Balbuena desconversou sobre o desfalque no Corinthians e comemorou a chance de jogar por sua seleção.

"Estou muito tranquilo, sabendo que faz parte do nosso trabalho. Estamos sujeitos a isso, a ser chamado pela seleção. Estou contente pela oportunidade de jogar aqui. Muito motivado para jogar. Isso faz eu me sentir muito bem. Depois vou para a seleção, uma coisa que todo jogador sonha. Estou muito contente por isso", declarou.