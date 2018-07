Balbuena confirma sondagem da Itália, mas pretende ficar no Corinthians

O zagueiro paraguaio Fabián Balbuena, do Corinthians, quer continuar no clube e recusar propostas do futebol europeu. O defensor confirmou neste domingo ter sido procurado pelo Genoa, da Itália, mas garantiu que o plano atual é de continuar no clube e prometeu falar com o seu empresário sobre o assunto.

"Vou falar na semana que vem com meu empresário, mas ele falou que chegou uma proposta de um time italiano, que chegou ao Corinthians uma proposta do Genoa. Estou focado no time, no meu trabalho, nos treinos. Independentemente do que falam, minha cabeça está no Corinthians", disse o jogador em Curitiba, neste domingo, onde o Corinthians empatou sem gols com o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro.

Balbuena é titular absoluto da posição e tem feito com Pablo uma dupla defensiva muito consistente. O Corinthians é dono de 100% dos direitos econômicos do paraguaio, comprado por cerca de R$ 6 milhões do Libertad, do Paraguai, no começo do ano passado. Ele soma 71 partidas e três gols marcados pelo clube.

O intuito do zagueiro é conversar com o clube para tentar renovar o contrato. O vínculo atual termina no fim do ano que vem e Balbuena pretende prolongar a permanência.